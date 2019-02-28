В Сочи перекрыли улицу Пятигорскую из-за ремонта водовода

Краснодарский край

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В Сочи 28 февраля перекрыли улицу Пятигорскую из-за ремонтных работ на водоводе

Для проведения работ разрыли проезжую часть между домами № 17/1 и 40, в связи с этим полностью перекрыли движение по улице Пятигорской. сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

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