В Сочи перекрыли улицу Пятигорскую из-за ремонта водовода

В Сочи 28 февраля перекрыли улицу Пятигорскую из-за ремонтных работ на водоводе

Для проведения работ разрыли проезжую часть между домами № 17/1 и 40, в связи с этим полностью перекрыли движение по улице Пятигорской. сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».