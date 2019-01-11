В Сочи до июня будут на ночь закрывать три тоннеля

Краснодарский край

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На Обходе Сочи в трех тоннелях будет временно ограничено движение из-за проведения плановых ремонтных работ

Тоннели будут закрыты для проезда транспорта в ночные часы — с 22:00 до 5:00 до 31 мая, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Ограничения коснутся тоннеля № 1 в районе транспортной развязки рядом с Сочинской ТЭС и улицей Транспортной, тоннеля № 2 в районе села Верхний Юрт, транспортной развязки обхода Сочи и улицы Пластунской, а также тоннеля № 3 в районе улицы Земляничной.

Тоннели можно будет объехать по альтернативным маршрутам, которые будут указаны на временных дорожных знаках. С 5:00 до 22:00 движение в сооружениях будет открыто в штатном режиме без ограничений.

Дороги Ремонт дорог Сочи Транспорт
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