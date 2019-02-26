В Сочи начались предварительные слушания по делу первого вице-мэра Чермита

В Сочи 26 февраля началось предварительное судебное заседание по делу первого замглавы города Мугдина Чермита, подозреваемого в незаконной выдаче разрешений на строительство

Как писали Юга.ру, 18 апреля 2018 года первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита задержали, перед этим в его кабинете прошли обыски.

В начале февраля 2019 года прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение Чермиту в совершении преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий должностным лицом с причинением тяжких последствий).

Чиновника обвиняют в незаконной выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию жилых многоэтажек. При этом он официально не уволен из администрации Сочи, его профайл по-прежнему опубликован на сайте мэрии.