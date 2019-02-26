В Адыгее 80-летняя женщина перевела 123 тыс. рублей мошеннику за обещание крупной компенсации
Полиция Адыгеи в феврале зарегистрировала новый факт телефонного мошенничества с причинением значительного материального ущерба
Потерпевшей стала 80-летняя майкопчанка, у которой мошенник похитил 123 тыс. рублей. Неизвестный мужчина позвонил пенсионерке и рассказал, что у нее есть возможность получить крупную денежную компенсацию.
«Аферист объяснил, что эта процедура абсолютно безопасна и все, что для этого нужно, — просто подтвердить несколько запросов, которые поступят ей на телефон. Подойдя к банкомату, майкопчанка выполнила все советы незнакомца и вскоре узнала о пропаже со счета всех накоплений», — сообщили 26 февраля в пресс-службе МВД по Адыгее.
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Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года в Адыгее задержали мошенника, который забрал у 82-летней женщины деньги, выдав себя за установщика окон.
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