В Адыгее 80-летняя женщина перевела 123 тыс. рублей мошеннику за обещание крупной компенсации

Полиция Адыгеи в феврале зарегистрировала новый факт телефонного мошенничества с причинением значительного материального ущерба

Потерпевшей стала 80-летняя майкопчанка, у которой мошенник похитил 123 тыс. рублей. Неизвестный мужчина позвонил пенсионерке и рассказал, что у нее есть возможность получить крупную денежную компенсацию.

«Аферист объяснил, что эта процедура абсолютно безопасна и все, что для этого нужно, — просто подтвердить несколько запросов, которые поступят ей на телефон. Подойдя к банкомату, майкопчанка выполнила все советы незнакомца и вскоре узнала о пропаже со счета всех накоплений», — сообщили 26 февраля в пресс-службе МВД по Адыгее.