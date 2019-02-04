В Краснодаре запретят остановку машин на улице Петра Метальникова

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре с 1 марта запретят остановку и стоянку транспорта на участке улицы Петра Метальникова

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, установят по улице Петра Метальникова между Московской и Российской. Это связано с тем, что на этом участке дороги увеличилась интенсивность движения и начал ходить общественный транспорт. 

Читайте также:

Схему движения решили изменить, чтобы избежать пробок и минимизировать неудобства для водителей, пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Новая схема движения начнет работать с 1 марта, сообщила 4 февраля пресс-служба админимтрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, с 1 марта запретят остановку трансопрта на участке улицы Горького между Октябрьской и Кирова.

Автомобили Дороги Краснодар Общественный транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Депутат Госдумы и спикер Заксобрания Кубани провели выездной прием в Анапе
«Решения принимались до нас». Власти Усть-Лабинского района ответили на возбуждение Следственным комитетом уголовного дела
В Адыгее на 30 рублей снизили тариф за вывоз мусора в сельской местности
В институте Ставрополя пожилой рабочий получил травмы, упав со стремянки
Причиной черного дыма в Адыгее стали горящие свалки мусора на землях сельхозназначения
В создании незаконного онлайн-казино Azino777 заподозрили 33-летнего программиста из Татарстана

Лента новостей

Статьи

Что скрывают заборы в центре Краснодара?

Статьи

Второй самый опасный вид рака в мире. Почему не нужно бояться колоноскопии

4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Статьи

Концерт звезды мировой оперы Хиблы Герзмавы, баскетбольный матч

И другие события Краснодара с 4 по 10 февраля

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале