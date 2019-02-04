В Краснодаре запретят остановку машин на улице Петра Метальникова
В Краснодаре с 1 марта запретят остановку и стоянку транспорта на участке улицы Петра Метальникова
Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, установят по улице Петра Метальникова между Московской и Российской. Это связано с тем, что на этом участке дороги увеличилась интенсивность движения и начал ходить общественный транспорт.
Схему движения решили изменить, чтобы избежать пробок и минимизировать неудобства для водителей, пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Новая схема движения начнет работать с 1 марта, сообщила 4 февраля пресс-служба админимтрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, с 1 марта запретят остановку трансопрта на участке улицы Горького между Октябрьской и Кирова.
4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
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