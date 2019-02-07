В Краснодаре запретят остановку на трех улицах
В Краснодаре из-за высокой интенсивности движения в мае введут запрет на остановку и стоянку машин на трех улицах
Организацию дорожного движения с 1 мая изменят на следующих участках:
- улица Стасова между Уральской и Селезнева;
- улица Петра Метальникова между Московской и Российской;
- улица Горького между Братьев Игнатовых и Кубанской Набережной.
Установка новых дорожных знаков стала вынужденной мерой, призванной уменьшить пробки, так как в Краснодаре значительно выросла интенсивность движения транспорта, объяснили в пресс-службе администрации Краснодара.
«Такие меры дополнительно обеспечат безопасность дорожного движения, исключат стоянку транспорта на проезжей части улиц вне парковочных зон и упорядочат парковку транспорта там, где это предписано разрешающими дорожными знаками», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 1 марта запретят остановку на участке улицы Петра Метальникова между Московской и Российской, а также на Горького между Октябрьской и Кирова.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.