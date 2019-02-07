В Краснодаре запретят остановку на трех улицах

В Краснодаре из-за высокой интенсивности движения в мае введут запрет на остановку и стоянку машин на трех улицах

Организацию дорожного движения с 1 мая изменят на следующих участках: улица Стасова между Уральской и Селезнева;

улица Петра Метальникова между Московской и Российской;

улица Горького между Братьев Игнатовых и Кубанской Набережной. Установка новых дорожных знаков стала вынужденной мерой, призванной уменьшить пробки, так как в Краснодаре значительно выросла интенсивность движения транспорта, объяснили в пресс-службе администрации Краснодара. «Такие меры дополнительно обеспечат безопасность дорожного движения, исключат стоянку транспорта на проезжей части улиц вне парковочных зон и упорядочат парковку транспорта там, где это предписано разрешающими дорожными знаками», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.