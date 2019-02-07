В Краснодаре запретят остановку на трех улицах

Краснодарский край

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В Краснодаре из-за высокой интенсивности движения в мае введут запрет на остановку и стоянку машин на трех улицах

Организацию дорожного движения с 1 мая изменят на следующих участках:

  • улица Стасова между Уральской и Селезнева;
  • улица Петра Метальникова между Московской и Российской;
  • улица Горького между Братьев Игнатовых и Кубанской Набережной.

Установка новых дорожных знаков стала вынужденной мерой, призванной уменьшить пробки, так как в Краснодаре значительно выросла интенсивность движения транспорта, объяснили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Такие меры дополнительно обеспечат безопасность дорожного движения, исключат стоянку транспорта на проезжей части улиц вне парковочных зон и упорядочат парковку транспорта там, где это предписано разрешающими дорожными знаками», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 1 марта запретят остановку на участке улицы Петра Метальникова между Московской и Российской, а также на Горького между Октябрьской и Кирова. 

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