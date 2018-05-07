В Адыгее местные производители вытеснили с рынка импортные куриные яйца

В Адыгее за 2017 год произведено 104,5 млн яиц, что в 1,4 раза превышает объем выработки предыдущего года

Как сообщил министр сельского хозяйства Адыгеи Юрий Петров, по производству яиц республика полностью вышла на импортозамещение, вытеснив с рынка куриные яйца, которые раньше поставлялись из Голландии.

«Наращиванию объемов производства яиц способствовал тот фактор, что крупнейший производитель мяса птицы в республике перепрофилировался на производство племенных яиц. Однако это повлияло и на снижение производства мяса скота и птицы (30,5 тыс. тонн, что составляет 93% к уровню 2016 года)», — сказал Юрий Петров.

По его словам, в целом региону удалось нарастить среднегодовые темпы производства основных видов пищевой продукции. Увеличилось производство растительного масла, круп, консервов, сыров.

Вместе с тем глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил перед министерством сельского хозяйства задачу наращивать объемы производства как растительной, так и животноводческой продукции. С этой целью в животноводстве с 2018 года начали реализовываться проекты по увеличению производства и переработки молока, по стимулированию развития овцеводства, птицеводства, мясного скотоводства. Еще одно новое направление — рыбоводство. Отдельные задачи поставлены по наращиванию объемов производства адыгейского сыра для обеспечения потребностей населения, удовлетворения увеличившегося спроса.

«В рамках реализации грантовых программ намечено ежегодное предоставление не менее 20 грантов на создание и развитие производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. Планируется стимулирование развития кооперации путем оказания государственной поддержки. В прошлом году уже создано шесть сельскохозяйственных потребительских кооперативов», — сказал Юрий Петров.