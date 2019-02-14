Россиянам напомнили о трех выходных днях в честь 8 Марта

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Роструд напомнил, что в связи с празднованием Международного женского дня у россиян будет три выходных

Замглавы Роструда Иван Шкловец пояснил, что 8 марта в этом году выпадает на пятницу. Это нерабочий праздничный день. А 9 и 10 марта — календарные выходные дни. Он уточнил, что предпраздничный день 7 марта должен быть сокращен на один час, сообщает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, россияне в предпраздничный день, 22 февраля, будут работать на час меньше.

График выходных и праздничных дней на 2019 год можно посмотреть здесь

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