Минобороны направит почти 0,5 млрд рублей на слежку за курсантами в интернете
Министерство обороны разместило тендер на средства контроля за доступом курсантов и воспитанников учебных заведений ведомства к интернету
Документы опубликованы на сайте госзакупок. «Интерфакс» обратил внимание, что на «комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет» ведомство потратит 485 млн рублей.
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