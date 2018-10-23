Минобороны направит почти 0,5 млрд рублей на слежку за курсантами в интернете

Министерство обороны разместило тендер на средства контроля за доступом курсантов и воспитанников учебных заведений ведомства к интернету

Документы опубликованы на сайте госзакупок. «Интерфакс» обратил внимание, что на «комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет» ведомство потратит 485 млн рублей.