Минобороны направит почти 0,5 млрд рублей на слежку за курсантами в интернете

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Министерство обороны разместило тендер на средства контроля за доступом курсантов и воспитанников учебных заведений ведомства к интернету

Документы опубликованы на сайте госзакупок. «Интерфакс» обратил внимание, что на «комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет» ведомство потратит 485 млн рублей.

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На расширение действующей лицензии программы InfoWatch Traffic and Device Monitor потратят 71,4 млн рублей. Эта программа обнаруживает в потоке данных конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. Также InfoWatch Traffic and Device Monitor нужен для выявления нелояльных сотрудников, предотвращения нецелевого использования ресурсов компании, среди которых: компьютерные игры, использование соцсетей и переписка с друзьями.

Интернет Министерство обороны России
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