В России эвакуаторщиков решили наказывать за незаконное задержание машин

Краснодарский край

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В Госдуме в феврале предложили ввести наказание за незаконную эвакуацию автомобилей

Законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента. Авторы документа предлагают ввести штраф за незаконную эвакуацию: от 5 до 50 тыс. рублей для сотрудников, которые задержали машину, и от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц.

«Задержание транспортного средства превратилось в хорошо налаженный и довольно прибыльный бизнес, который имеет цель зарабатывания денег на факте совершения административного правонарушения. При этом анализ ситуации показывает, что в подавляющем большинстве случаев основанием для задержания транспортных средств являются нарушения правил парковки, остановки и стоянки», — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, чаще всего машины эвакуируют в определенных «хлебных» местах, а не там, где они действительно мешают проезду.

Кроме того, часто сотрудники и должностные лица не составляют протоколы на месте, а выписывают их позже задним числом. Также машины забирают без водителя, понятых и видеозаписи.

«Отсутствие административной ответственности за незаконное задержание транспортного средства привело к ситуации, когда созданы все условия для самоуправства и злоупотреблений со стороны лиц, осуществляющих эвакуацию», — добавили авторы проекта.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года в ГИБДД рассказали о формате новых электронных прав. Технологию планируется внедрить уже в 2020 году.

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