В ГИБДД рассказали, когда водители смогут ездить без прав
В ГИБДД назвали сроки, когда в России начнут вводить электронные права
Электронные удостоверения планируют внедрить уже в 2020 году, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на начальника ГИБДД России Михаила Черникова.
По его словам, с помощью электронных прав можно бороться с поддельными документами. Также одни и те же удостоверения не смогут использовать водители, которые похожи внешне.
Черников добавил, что в России уже есть оцифрованная база, которую ведут с 2011 года. В ведомстве хотят нормативно закрепить ее в следующем году, пишет RT.
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Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года появилась информация, что в России водителям будут выдавать права с микрочипом. В декабре в ГИБДД рассказали о формате новых электронных прав.
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