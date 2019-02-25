В ГИБДД рассказали, когда водители смогут ездить без прав

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В ГИБДД назвали сроки, когда в России начнут вводить электронные права

Электронные удостоверения планируют внедрить уже в 2020 году, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на начальника ГИБДД России Михаила Черникова.

По его словам, с помощью электронных прав можно бороться с поддельными документами. Также одни и те же удостоверения не смогут использовать водители, которые похожи внешне.

Черников добавил, что в России уже есть оцифрованная база, которую ведут с 2011 года. В ведомстве хотят нормативно закрепить ее в следующем году, пишет RT.

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Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года появилась информация, что в России водителям будут выдавать права с микрочипом. В декабре в ГИБДД рассказали о формате новых электронных прав.

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