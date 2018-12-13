В России водителям хотят разрешить ездить без прав

В ГИБДД рассказали о формате введения электронных водительских удостоверений

Начальник ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что в следующем году ведомство определится с форматом таких документов. Он пояснил, что бумажные документы останутся как юридически значимые, но водители могут использовать их в электронном виде.

В России переход на электронные водительские документы начался с 2015 года. Сначала у автомобилистов появилась возможность оформить полис ОСАГО в электронном виде. С 8 декабря 2018 года распечатку е-ОСАГО юридически приравняли к обычному полису. Кроме того, в этом году начала работать система электронных паспортов транспортных средств. Такие документы уже оформили на 82 машины.

Черников пояснил, что в дальнейшем от водителей не будут требовать ни предъявления документов, ни установки приложений. По его словам, ГИБДД закупила и направила в региональные подразделения 21,7 тыс. специальных планшетов, которые могут определять по фотографии личность человека. Планшет будет сравнивать сделанную фотографию с той, которая находится в базе данных ГИБДД. Начальник Госавтоинспекции уточнил, что такая технология только тестируется.

Глава ведомства добавил, что ГИБДД не обладает полной информацией о водителях. Госавтоинспекция не получает данные граждан о медицинских противопоказаниях к управлению машинами. Ведомство несколько лет просит Минздрав составить соответствующий электронный реестр, однако пока этого не сделано, пишет «Коммерсантъ».