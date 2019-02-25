За выходные в Краснодаре произошло более 200 ДТП

Полиция 25 февраля назвала точное количество автомобильных аварий, случившихся в выходные 23 и 24 февраля в Краснодаре

В краевой столице за два выходных дня сотрудники ДПС оформили 230 аварий, сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что у некоторых участников ДТП были летние шины.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 24 февраля на Северных мостах в Краснодаре из-за гололеда произошло девять аварий, в которых участвовали 24 машины.

Позже ГИБДД отчиталась, что 23 февраля в краевом центре случилось 122 ДТП, в которых пострадали 11 человек.