За выходные в Краснодаре произошло более 200 ДТП

Краснодарский край

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Полиция 25 февраля назвала точное количество автомобильных аварий, случившихся в выходные 23 и 24 февраля в Краснодаре

В краевой столице за два выходных дня сотрудники ДПС оформили 230 аварий, сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что у некоторых участников ДТП были летние шины.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 24 февраля на Северных мостах в Краснодаре из-за гололеда произошло девять аварий, в которых участвовали 24 машины.

Позже ГИБДД отчиталась, что 23 февраля в краевом центре случилось 122 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

ДТП Краснодар
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