В Краснодаре за сутки произошло более ста ДТП

В Краснодаре 23 февраля произошло 122 ДТП, в которых пострадали 11 человек

Аварии случились из-за нарушения правил дорожного движения, в том числе из-за езды на летней резине. Всего за сутки в краевой столице зарегистрировали 122 ДТП, в которых пострадали 11 человек. По словам начальника отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД по Краснодару Александра Кузнецова, аварии не связаны с дорожными условиями, гололедицы на дорогах не было.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что в ночь на 24 февраля 24 машины спецтехники обработали песчано-соляной смесью более 3,1 млн кв. метров дорог города.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 24 февраля на Северных мостах в Краснодаре произошло девять аварий, в которых участвовали 24 машины. По предварительным данным полиции, ДТП случились из-за гололеда.