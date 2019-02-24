В Краснодаре за сутки произошло более ста ДТП

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 февраля произошло 122 ДТП, в которых пострадали 11 человек

Аварии случились из-за нарушения правил дорожного движения, в том числе из-за езды на летней резине. Всего за сутки в краевой столице зарегистрировали 122 ДТП, в которых пострадали 11 человек. По словам начальника отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД по Краснодару Александра Кузнецова, аварии не связаны с дорожными условиями, гололедицы на дорогах не было.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что в ночь на 24 февраля 24 машины спецтехники обработали песчано-соляной смесью более 3,1 млн кв. метров дорог города. 

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 24 февраля на Северных мостах в Краснодаре произошло девять аварий, в которых участвовали 24 машины. По предварительным данным полиции, ДТП случились из-за гололеда.

ГИБДД ДТП Краснодар
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