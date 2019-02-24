Полиция рассказала подробности массовой аварии на Северных мостах в Краснодаре
Краснодарская полиция 24 февраля рассказала подробности массового ДТП на Северных мостах
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 24 февраля на Северных мостах в Краснодаре произошло несколько ДТП. Очевидцы сообщали о том, что в них пострадали 35 машин. Однако в полиции уточнили количество участников аварии.
Первое ДТП случилось 23 февраля около 23:00. По предварительным данным, всего на Северных мостах произошло девять аварий, в которых участвовали 24 машины.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Предварительной причиной аварий стал гололед.
Интервью с авторами книги об интернет-цензуре в России
Комментируют психолог и представитель компании застройщика
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.