В Краснодаре в районе Северных мостов 24 февраля произошло несколько ДТП, в которых пострадали более 35 машин

Видео с места аварии появилось в социальных сетях около 00:15.

«Раскрутило тут всех», — объяснил мужчина, снимавший ролик.

Другой очевидец рассказал, что на мостах скользко и при этом отсутствует необходимая техника, которая должна посыпать дорогу от гололеда.

По информации паблика «Туподар Краснодар», на первом Северном мосту в ДТП попали около 20 машин. Еще примерно 16 — на втором. Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники МЧС. Также на кадры попали машины скорой.

Предположительно, массовая авария произошла из-за гололеда.