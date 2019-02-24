В Краснодаре на Северных мостах столкнулись более 35 машин — очевидцы
В Краснодаре в районе Северных мостов 24 февраля произошло несколько ДТП, в которых пострадали более 35 машин
Видео с места аварии появилось в социальных сетях около 00:15.
«Раскрутило тут всех», — объяснил мужчина, снимавший ролик.
Другой очевидец рассказал, что на мостах скользко и при этом отсутствует необходимая техника, которая должна посыпать дорогу от гололеда.
По информации паблика «Туподар Краснодар», на первом Северном мосту в ДТП попали около 20 машин. Еще примерно 16 — на втором. Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники МЧС. Также на кадры попали машины скорой.
Предположительно, массовая авария произошла из-за гололеда.
Как сообщали Юга.ру, в выходные на Кубани синоптики обещали мокрый снег и сильный ветер.
Интервью с авторами книги об интернет-цензуре в России
Комментируют психолог и представитель компании застройщика
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.