В Краснодаре на Северных мостах столкнулись более 35 машин — очевидцы

Краснодарский край

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В Краснодаре в районе Северных мостов 24 февраля произошло несколько ДТП, в которых пострадали более 35 машин

Видео с места аварии появилось в социальных сетях около 00:15. 

«Раскрутило тут всех», — объяснил мужчина, снимавший ролик.

Другой очевидец рассказал, что на мостах скользко и при этом отсутствует необходимая техника, которая должна посыпать дорогу от гололеда.

По информации паблика «Туподар Краснодар», на первом Северном мосту в ДТП попали около 20 машин. Еще примерно 16 — на втором. Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники МЧС. Также на кадры попали машины скорой.

Предположительно, массовая авария произошла из-за гололеда.

Как сообщали Юга.ру, в выходные на Кубани синоптики обещали мокрый снег и сильный ветер.

ДТП Краснодар
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