Баскетболисты сборной России обыграли Финляндию и прошли на КМ-2019

Сборная России по баскетболу 24 февраля обыграла Финляндию в заключительном отборочном матче Кубка — 2019

Игра прошла в Перми и завершилась со счетом 91:76 (16:21, 21:17, 21:27, 33:11). Сборная России успешно прошла квалификацию на Кубок Мира — 2019.

Самым результативным игроком в составе россиян стал Дмитрий Кулагин. Он заработал 22 очка.

В матче сыграли пять игроков «Локомотива-Кубани»: защитники Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов, форвард Станислав Ильницкий и центровой Владимир Ивлев.