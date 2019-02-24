Баскетболисты сборной России обыграли Финляндию и прошли на КМ-2019

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Сборная России по баскетболу 24 февраля обыграла Финляндию в заключительном отборочном матче Кубка — 2019

Игра прошла в Перми и завершилась со счетом 91:76 (16:21, 21:17, 21:27, 33:11). Сборная России успешно прошла квалификацию на Кубок Мира  — 2019.

Самым результативным игроком в составе россиян стал Дмитрий Кулагин. Он заработал 22 очка.

В матче сыграли пять игроков «Локомотива-Кубани»: защитники Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов, форвард Станислав Ильницкий и центровой Владимир Ивлев.

Как сообщали Юга.ру, 30 ноября 2018 года российские баскетболисты одержали выездную победу в матче с командой Финляндии в квалификации чемпионата мира по баскетболу. Вечером 3 декабря Сборная России разгромила Чехию.

Баскетбол Сборная России по баскетболу
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