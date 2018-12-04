Баскетболисты сборной России разгромили Чехию в матче квалификации Кубка мира

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Сборная России по баскетболу 3 декабря сыграла с национальной командой Чехии в матче 4-го тура квалификации Кубка мира 2019 года

Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 81:61 (14:16, 30:12, 21:11, 16:22).

В составе сборной выступили пять игроков «Локомотива-Кубани» и все они занесли очки в пользу россиян.

Самым результативным игроков стал Дмитрий Хвостов, набравший 17 очков. Дмитрий Кулагин отличился 15 очками, Виталий Фридзон записал на свой счет 13 очков, Станислав Ильницкий — 2 очка, Владимир Ивлев — 1 очко.

У сборной Чехии лидером стал Яромир Богачик, набросавший на 26 очков.

По итогам четырех туров Россия с 16 очками в активе и занимает третью строчку в группе K. Лидирует сборная Франции (19 очков), следом идет Чехия (17 очков).

В рамках квалификации Кубка мира — 2019 россиянам предстоит провести два поединка: 21 февраля команда Сергея Базаревича в гостях сыграет с Болгарией, а 24 февраля дома встретится с Финляндией.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань» Сборная России по баскетболу
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