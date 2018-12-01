Сборная России по баскетболу обыграла Финляндию в овертайме
Российские баскетболисты одержали выездную победу в матче с командой Финляндии в квалификации чемпионата мира по баскетболу
Встреча, прошедшая в Эспоо, завершилась со счетом 75:77. В первых трех четвертях россияне уступали хозяевам (18:13, 36:27, 57:47). Однако в последние десять минут матча гости сумели перестроиться, сравняв счет и переведя встречу в овертайм — 68:68. В последние пять минут подопечным Сергея Базаревича удалось вырваться вперед.
В составе российской сборной сыграли четыре игрока «Локомотива-Кубани»: защитники Дмитрий Кулагин, который записал в актив 26 очков и стал лучшим игроком матча, Дмитрий Хвостов и Виталий Фридзон и центровой Владимир Ивлев. Также в заявку был включен форвард Станислав Ильницкий, но на площадке он не появился.
По итогам встречи сборная России вышла на 3-е место в группе К (14 очков), далее идут Финляндия и Болгария (по 13 очков). Лидируют Франция (17) и Чехия (16). Напомним, путевки на ЧМ получат три команды.
В следующем матче россияне 3 декабря сыграют в Химках со сборной Чехии, которая уже гарантировала себе участие в Кубке мира. В феврале команда сыграет с Финляндией и Болгарией.
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