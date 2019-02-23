ЛГБТ-активист пожаловался на угрозы после того, как его данные передали полиции Чечни

ЛГБТ-активист Артем Шитухин сообщил о том, что ему стали угрожать после того, как его личные данные оказались в распоряжении МВД по Чечне

Данные активиста в полицию передала Генпрокуратура. В январе Шитухин обращался в ведомство из-за других угроз: ему с анонимного электронного ареса угрожали «охотниками из Чечни» неизвестные, представившиеся членами гомофобного объединения «Пила». После того, как данные активиста оказались в чеченской полиции, угрожающие стали более осведомленными: они показывали, что знают, где находится Шитухин.

«Согласно многочисленным сообщениям СМИ и выводам Московского механизма ОБСЕ, похищениями, пытками и убийствами ЛГБТ-активистов в Чечне целенаправленно занимаются именно власти и "правоохранительные" органы республики. Сейчас же выясняется, что Генеральная прокуратура передала данное мое заявление со всеми моими персональными данными в МВД Чечни, фактически слив мои данные тем, кто может воспользоваться ими для осуществления против меня преступных действий вплоть до похищения и убийства», — сказал активист.

Он заявил, что хочет пожаловаться на новые угрозы в правоохранительные органы.