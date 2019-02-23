ЛГБТ-активист пожаловался на угрозы после того, как его данные передали полиции Чечни
ЛГБТ-активист Артем Шитухин сообщил о том, что ему стали угрожать после того, как его личные данные оказались в распоряжении МВД по Чечне
Данные активиста в полицию передала Генпрокуратура. В январе Шитухин обращался в ведомство из-за других угроз: ему с анонимного электронного ареса угрожали «охотниками из Чечни» неизвестные, представившиеся членами гомофобного объединения «Пила». После того, как данные активиста оказались в чеченской полиции, угрожающие стали более осведомленными: они показывали, что знают, где находится Шитухин.
«Согласно многочисленным сообщениям СМИ и выводам Московского механизма ОБСЕ, похищениями, пытками и убийствами ЛГБТ-активистов в Чечне целенаправленно занимаются именно власти и "правоохранительные" органы республики. Сейчас же выясняется, что Генеральная прокуратура передала данное мое заявление со всеми моими персональными данными в МВД Чечни, фактически слив мои данные тем, кто может воспользоваться ими для осуществления против меня преступных действий вплоть до похищения и убийства», — сказал активист.
Он заявил, что хочет пожаловаться на новые угрозы в правоохранительные органы.
Артем Шитухин стал известен после того, как пожаловался в прокуратуру Челябинска на местного жителя Александра Мысливца, оскорблявшего ЛГБТ-сообщество в соцсетях. По жалобе Шитухина прокуратура поручила городскому МВД найти Мысливца, но полиция не смогла установить личность Мысливца, о чем активиста уведомили, пишет «Новая газета».
Как сообщали Юга.ру, «Российская ЛГБТ-сеть» в январе потребовала у СК проверить информацию о новой волне преследований геев в Чечне. Она началась в декабре 2018 года — тогда задержали администратора одной из групп «ВКонтакте», в которой общались гомосексуальные мужчины с Северного Кавказа. Тогда же он сообщил о двух убитых в республике геях.
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