«Российская ЛГБТ-сеть» потребовала у СК проверить информацию о новой волне преследований геев в Чечне

Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков подал заявление в Следственный комитет РФ, в котором потребовал поверить информацию о новых случаях преследования геев в Чечне, и сообщил данные одного убитого

Всего с конца декабря 2018 года в «Российскую ЛГБТ-сеть» обратились 23 человека, сотрудникам правозащитной организации точно известно как минимум о 14 задержанных. По данным организации, задержанные удерживались в Заводском РОВД и в здании Управления МВД России по городу Грозный. Позже их перевели в другие отделы полиции, пишет «Новая газета» .

В заявлении Кочетков указал, что с конца декабря на горячую линию «Российской ЛГБТ-сети» вновь стали поступать обращения жителей Чечни, а также их родственников и знакомых. Они заявляли о новых массовых расправах в республике.

«Задержанные подвергались избиениям, сексуальному насилию, пыткам электрическим током. Задержанных также принуждали подписывать пустые бланки объяснений», — цитирует заявление Кочеткова «Медиазона».

Кочетков также передал Следственному комитету персональные данные об одном жителе Чечни, который был убит полицейскими в период с 1 по 20 января. Кроме того, он озвучил имя одного из задержанных — Бекхан Юсупов. Житель Чечни получил во Франции убежище, а когда в декабре прибыл в республику навестить своих родных, его задержали и до сих пор удерживают в полиции.

«Новая» отметила, что в связи с распространением информации о новых фактах преследования геев в Чечне правозащитникам стали поступать угрозы. В частности, представитель оргкомитета «Ноев ковчег» Али Басханов записал видео, в котором обратился к Кочеткову, которого назвал «гнидой» и «сыном дьявола». Он заявил, что если тот «не остановится и не оставит в покое Чеченскую Республику», это будет для него «конечной остановкой».

Как сообщали Юга.ру, ранее Кочетков заявил, что новая волна преследований представителей ЛГБТ в Чечне началась в декабре 2018 года, когда задержали администратора одной из групп «ВКонтакте», в которой общались гомосексуальные мужчины, живущие на территории Северного Кавказа. Тогда же он сообщил о двух убитых в республике геях.

«Новая» также рассказала о новых преследованиях геев в Чечне 11 января. Сведения об этом появились в социальных сетях.