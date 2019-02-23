Двух генералов Северо-Кавказского регионального командования Внутренних войск МВД осудили за получение взяток

Ростовский гарнизонный военный суд 22 февраля вынес приговор в отношении высокопоставленных военных Внутренних войск МВД

На скамье подсудимых оказались бывший заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования Внутренних войск МВД РФ генерал- лейтенант запаса Леонид Кривонос, экс-начальник штаба того же командования генерал-майор Андрей Головацкий и капитан запаса Минобороны РФ Вадим Зуев. Суд признал их виновными в том, что они получали от граждан и военных деньги за помощь в решении кадровых вопросов.

За деньги они оформляли продление контрактов на службу, переводы на новые места и поступление на службу в обход правил. Подсудимым вменили четыре эпизода получения взяток до 250 тыс. рублей каждая.

Кривоноса осудили на 9,5 лет колонии строгого режима, Головацкого — на 8,5 лет, Зуева — на 7,5 лет. Кривоноса и Головацкого также оштрафовали на 500 и 430 тыс. рублей. Все трое вину не признали, сообщает ТАСС.