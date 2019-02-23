Двух генералов Северо-Кавказского регионального командования Внутренних войск МВД осудили за получение взяток

Ростовская область

Распечатать

Ростовский гарнизонный военный суд 22 февраля вынес приговор в отношении высокопоставленных военных Внутренних войск МВД

На скамье подсудимых оказались бывший заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования Внутренних войск МВД РФ генерал- лейтенант запаса Леонид Кривонос, экс-начальник штаба того же командования генерал-майор Андрей Головацкий и капитан запаса Минобороны РФ Вадим Зуев. Суд признал их виновными в том, что они получали от граждан и военных деньги за помощь в решении кадровых вопросов.

За деньги они оформляли продление контрактов на службу, переводы на новые места и поступление на службу в обход правил. Подсудимым вменили четыре эпизода получения взяток до 250 тыс. рублей каждая.

Читайте также:

Кривоноса осудили на 9,5 лет колонии строгого режима, Головацкого  — на 8,5 лет, Зуева — на 7,5 лет. Кривоноса и Головацкого также оштрафовали на 500 и 430 тыс. рублей. Все трое вину не признали, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в январе Министерство юстиции предложило разрешить чиновникам брать взятки в «обстоятельствах непреодолимой силы» и назвало примеры таких ситуаций.

Взятка Коррупция Министерство внутренних дел РФ
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане произошло землетрясение амплитудой 3,7
На Дону пьяный полицейский сбил двух человек, один погиб
ЛГБТ-активист пожаловался на угрозы после того, как его данные передали полиции Чечни
Полицейского-антикоррупционера в Северной Осетии поймали на взятке в 100 тыс. долларов
Двух генералов Северо-Кавказского регионального командования Внутренних войск МВД осудили за получение взяток
Власти нашли инвесторов для завершения строительства ЖК «Линдт» и «Мультиплекс кино» в Краснодаре

Лента новостей

Статьи

«Быкам» «аспирин» не помеха. Как «Краснодар» прошел «Байер» в Лиге Европы

Статьи

«Суверенный российский интернет пока невозможен»

Интервью с авторами книги об интернет-цензуре в России

Мнения

О чем говорит реакция на рекламу «Развелся? Поздравляем!»

Комментируют психолог и представитель компании застройщика

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале