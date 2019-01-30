Минюст назвал примеры коррупции, за которые предлагает не наказывать
Министерство юстиции привело примеры «обстоятельств непреодолимой силы», за которые предложило освобождать от ответственности
По мнению ведомства, не всегда есть объективная возможность принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, на которых такая обязанность распространяется и которые осуществляют свою деятельность в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью и тому подобное, пишет ТАСС.
Кроме того, иногда антикоррупционные запреты не соблюдаются из-за длительного тяжелого заболевания, уточнили в Минюсте.
Как сообщали Юга.ру, Министерство юстиции предложило смягчить законодательство России и не наказывать чиновников за «вынужденную коррупцию» по «обстоятельствам непреодолимой силы».
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