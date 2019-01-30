Минюст назвал примеры коррупции, за которые предлагает не наказывать

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Министерство юстиции привело примеры «обстоятельств непреодолимой силы», за которые предложило освобождать от ответственности

По мнению ведомства, не всегда есть объективная возможность принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, на которых такая обязанность распространяется и которые осуществляют свою деятельность в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью и тому подобное, пишет ТАСС.

Кроме того, иногда антикоррупционные запреты не соблюдаются из-за длительного тяжелого заболевания, уточнили в Минюсте.

Как сообщали Юга.ру, Министерство юстиции предложило смягчить законодательство России и не наказывать чиновников за «вынужденную коррупцию» по «обстоятельствам непреодолимой силы».

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