В Северной Осетии полицейского-антикоррупционера поймали на взятке

Северная Осетия

Распечатать

Высокопоставленного полицейского из МВД по Северной Осетии Альберта Козонова 21 февраля задержали по подозрению во взяточничестве

Полковник полиции Козонов занимает пост замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Полицейского задержали во Владикавказе вечером 21 февраля.

Козонова подозревают в получении взятки в 6,5 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как сообщали Юга.ру, в январе Министерство юстиции предложило разрешить чиновникам брать взятки в «обстоятельствах непреодолимой силы» и назвало примеры коррупции, за которые предлагает не наказывать.

Коррупция Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове между двух автобусов насмерть раздавило водителя одного из них
Трех боевиков убили в частном секторе Нальчика
В Краснодаре представили концепцию развития «Солнечного острова» и Большого острова
«Сотрудники ДПС проявили агрессию и избили нас». Глава минстроя Крыма рассказал свою версию драки с полицией под Ростовом
Майкопчанин за полтора месяца жестоко избил сожительницу и убил знакомого
Судью из Сочи лишили статуса за узаконивание самостроев

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале