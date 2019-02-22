В Северной Осетии полицейского-антикоррупционера поймали на взятке

Высокопоставленного полицейского из МВД по Северной Осетии Альберта Козонова 21 февраля задержали по подозрению во взяточничестве

Полковник полиции Козонов занимает пост замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Полицейского задержали во Владикавказе вечером 21 февраля. Козонова подозревают в получении взятки в 6,5 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.