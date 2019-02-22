В Северной Осетии полицейского-антикоррупционера поймали на взятке
Высокопоставленного полицейского из МВД по Северной Осетии Альберта Козонова 21 февраля задержали по подозрению во взяточничестве
Полковник полиции Козонов занимает пост замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Полицейского задержали во Владикавказе вечером 21 февраля.
Козонова подозревают в получении взятки в 6,5 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Как сообщали Юга.ру, в январе Министерство юстиции предложило разрешить чиновникам брать взятки в «обстоятельствах непреодолимой силы» и назвало примеры коррупции, за которые предлагает не наказывать.
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