Минюст предложил разрешить чиновникам брать взятки в «обстоятельствах непреодолимой силы»

Министерство юстиции предложило смягчить законодательство России и не наказывать чиновников за «вынужденную коррупцию» по «обстоятельствам непреодолимой силы»

Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. Законопроект разработал Минюст совместно с Минтрудом, МВД, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

В документе говорится, что соблюдение ограничений, запретов и требований, которые установлены в целях противодействия коррупции, в определенных обстоятельствах «невозможно в силу объективных причин».

Если проект примут, нарушениями не будут считаться случаи коррупции, которые произошли из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Если удастся доказать невиновность гражданина, его освободят от ответственности. О каких обстоятельствах идет речь, в проекте не поясняется.