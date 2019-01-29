Минюст предложил разрешить чиновникам брать взятки в «обстоятельствах непреодолимой силы»

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Министерство юстиции предложило смягчить законодательство России и не наказывать чиновников за «вынужденную коррупцию» по «обстоятельствам непреодолимой силы»

Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. Законопроект разработал Минюст совместно с Минтрудом, МВД, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

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В документе говорится, что соблюдение ограничений, запретов и требований, которые установлены в целях противодействия коррупции, в определенных обстоятельствах «невозможно в силу объективных причин».

Если проект примут, нарушениями не будут считаться случаи коррупции, которые произошли из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Если удастся доказать невиновность гражданина, его освободят от ответственности. О каких обстоятельствах идет речь, в проекте не поясняется.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года генпрокурор России Юрий Чайка предложил не наказывать организации, которые сами признались в коррупции.

Взятка Законопроекты Коррупция Министерство юстиции РФ Чиновники
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