В Сочи для выгула собак определят официальные места
Главам районных администраций Сочи поручили определить места для выгула собак на территории города
Предложения по территориям для выгула домашних питомцев не только в городской черте, но и в сельских округах должны быть внесены в течение марта.
«Также будет определен печень мест общего пользования, где выгул домашних животных запрещен. За нарушение правил хозяину может грозить административная ответственность», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
Читайте также:
Выявлять нарушителей планируют во время регулярных рейдов с участием представителей ТОС, домкомов, активистов зоозащитных организаций и участковых.
В 2018 году Сочи стал одним из первых городов в России, где разработали и применили новый порядок отлова и содержания безнадзорных животных, обеспечивающий гуманное регулирование их численности. В рамках муниципальных контрактов в прошлом году отловили, поместили на содержание в приют и стерилизовали более 900 собак. С начала 2019 года 300 особей отловили зоозащитные организации и волонтеры. Многие собаки обрели хозяев, остальные остались в приюте на лечение или выпущены в прежнее место обитания.
Как писали Юга.ру, предприниматель Олег Дерипаска высказался против строительства крематория для животных возле своего приюта для собак в Сочи.
Интервью с авторами книги об интернет-цензуре в России
Какие кофейни Краснодара рады посетителям с многоразовыми стаканами
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.