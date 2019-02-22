В Сочи для выгула собак определят официальные места

Краснодарский край

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Главам районных администраций Сочи поручили определить места для выгула собак на территории города

Предложения по территориям для выгула домашних питомцев не только в городской черте, но и в сельских округах должны быть внесены в течение марта.

«Также будет определен печень мест общего пользования, где выгул домашних животных запрещен. За нарушение правил хозяину может грозить административная ответственность», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

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В 2018 году Сочи стал одним из первых городов в России, где разработали и применили новый порядок отлова и содержания безнадзорных животных, обеспечивающий гуманное регулирование их численности. В рамках муниципальных контрактов в прошлом году отловили, поместили на содержание в приют и стерилизовали более 900 собак. С начала 2019 года 300 особей отловили зоозащитные организации и волонтеры. Многие собаки обрели хозяев, остальные остались в приюте на лечение или выпущены в прежнее место обитания.

Как писали Юга.ру, предприниматель Олег Дерипаска высказался против строительства крематория для животных возле своего приюта для собак в Сочи.

Животные Сочи
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