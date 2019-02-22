В Сочи для выгула собак определят официальные места

Главам районных администраций Сочи поручили определить места для выгула собак на территории города

Предложения по территориям для выгула домашних питомцев не только в городской черте, но и в сельских округах должны быть внесены в течение марта.

«Также будет определен печень мест общего пользования, где выгул домашних животных запрещен. За нарушение правил хозяину может грозить административная ответственность», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.