В Сочи недалеко от мемориала откроют площадку для выгула собак
В Сочи проводят рейды, во время которых выявляют жителей, выгуливающих собак на территории мемориального комплекса в Завокзальном микрорайоне
Мемориал включает в себя Вечный огонь и десятки братских могил воинов Великой Отечественной войны.
«Некоторым сочинцам это не мешает гулять с питомцами. С собаководами приходится вести борьбу. Там, где не помогает разъяснительная беседа, к нарушителям применяются штрафные санкции 1-3 тыс. рублей», — рассказали 24 сентября в пресс-службе мэрии Сочи.
Сейчас рассматривают вопрос о выделении специального места для выгула домашних животных недалеко от мемориала. Его предлагают организовать на улице Севастопольской.
Как сообщали Юга.ру, жителей Сочи начали штрафовать за выгул собак на мемориале с мая 2018 года.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.