В Сочи недалеко от мемориала откроют площадку для выгула собак

В Сочи проводят рейды, во время которых выявляют жителей, выгуливающих собак на территории мемориального комплекса в Завокзальном микрорайоне

Мемориал включает в себя Вечный огонь и десятки братских могил воинов Великой Отечественной войны.

«Некоторым сочинцам это не мешает гулять с питомцами. С собаководами приходится вести борьбу. Там, где не помогает разъяснительная беседа, к нарушителям применяются штрафные санкции 1-3 тыс. рублей», — рассказали 24 сентября в пресс-службе мэрии Сочи.

Сейчас рассматривают вопрос о выделении специального места для выгула домашних животных недалеко от мемориала. Его предлагают организовать на улице Севастопольской.