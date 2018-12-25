Краснодарским школьникам и студентам предоставили льготу на проезд в пригороде

Власти Краснодара решили предоставить школьникам и студентам льготы на проезд в пригородном транспорте

Такое решение приняли на сессии гордумы 25 декабря. Школьники и студенты-очники, которые учатся в высших и средне-специальных учебных заведениях, смогут купить новые льготные проездные на 20 или 40 поездок. По ним проезд на всех пригородных маршрутах составит 17,5 рублей. В зависимости от маршрута экономия от каждой поездки будет от 8,5 до 56,5 рублей.

Школьники и студенты могут также купить городской льготный проездной, который будет действовать при оплате проезда в трамваях и троллейбусах.

Мэр города Евгений Первышов напомнил, что в Краснодаре для жителей пригородных населенных пунктов действуют разные льготы. Правом проезда со скидкой, кроме школьников и студентов, пользуются еще 18 категорий краснодарцев. Среди них — все мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, пенсионеры, инвалиды, учащиеся из многодетных семей.

В городском бюджете на льготный проезд в пригородном и городском общественном транспорте предусмотрено более 111 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.