Краснодарским школьникам и студентам предоставили льготу на проезд в пригороде

Краснодарский край

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Власти Краснодара решили предоставить школьникам и студентам льготы на проезд в пригородном транспорте

Такое решение приняли на сессии гордумы 25 декабря. Школьники и студенты-очники, которые учатся в высших и средне-специальных учебных заведениях, смогут купить новые льготные проездные на 20 или 40 поездок. По ним проезд на всех пригородных маршрутах составит 17,5 рублей. В зависимости от маршрута экономия от каждой поездки будет от 8,5 до 56,5 рублей.

Школьники и студенты могут также купить городской льготный проездной, который будет действовать при оплате проезда в трамваях и троллейбусах.

Мэр города Евгений Первышов напомнил, что в Краснодаре для жителей пригородных населенных пунктов действуют разные льготы. Правом проезда со скидкой, кроме школьников и студентов, пользуются еще 18 категорий краснодарцев. Среди них — все мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, пенсионеры, инвалиды, учащиеся из многодетных семей.

В городском бюджете на льготный проезд в пригородном и городском общественном транспорте предусмотрено более 111 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Электронный проездной можно купить в одном из центров обслуживания карт. Они находятся по адресам:

  • улица Ставропольская, 318;
  • улица Полины Осипенко, 143;
  • улица Каляева, 21;
  • улица Выставочная, 6;
  • улица Пашковская, 83.

Пополнить проездной можно также в этих центрах или в пунктах продаж, расположенных по адресам:

  • пересечение улиц Гоголя и Коммунаров (остановка «Кооперативный рынок»);
  • перекресток улиц Горького и Коммунаров;
  • перекресток улиц Павлова и Ставропольской;
  • перекресток улиц Стасова и Ставропольской — на трамвайной и троллейбусной остановках;
  • перекресток улиц Мира и Коммунаров;
  • оставнока «проспект Чекистов»;
  • перекресток улиц Северной и Коммунаров;
  • перекресток улиц Садовой и Северной;
  • перекресток улиц Уральской и Тюляева;
  • улица Герцена (остановка «Бальнеолечебница»);
  • перекресток улиц Сормовской и Первомайской;
  • перекресток улиц Зиповской и Московской;
  • остановка «Троллейбусное депо № 1»;
  • троллейбусная остановка «Центральный колхозный рынок»;
  • трамвайная остановка «ДК ЗИП»;
  • троллейбусная остановка «Трудовой Славы»;
  • троллейбусная остановка «Микрохирургия глаза»;
  • трамвайная остановка «ТЭЦ».

Как сообщали Юга.ру, 12 декабря Евгений Первышов анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте в 2019 году.

Евгений Первышов Общественный транспорт Социальные программы Студенты Транспорт Школьники
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