Краснодарским школьникам и студентам предоставили льготу на проезд в пригороде
Власти Краснодара решили предоставить школьникам и студентам льготы на проезд в пригородном транспорте
Такое решение приняли на сессии гордумы 25 декабря. Школьники и студенты-очники, которые учатся в высших и средне-специальных учебных заведениях, смогут купить новые льготные проездные на 20 или 40 поездок. По ним проезд на всех пригородных маршрутах составит 17,5 рублей. В зависимости от маршрута экономия от каждой поездки будет от 8,5 до 56,5 рублей.
Школьники и студенты могут также купить городской льготный проездной, который будет действовать при оплате проезда в трамваях и троллейбусах.
Мэр города Евгений Первышов напомнил, что в Краснодаре для жителей пригородных населенных пунктов действуют разные льготы. Правом проезда со скидкой, кроме школьников и студентов, пользуются еще 18 категорий краснодарцев. Среди них — все мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, пенсионеры, инвалиды, учащиеся из многодетных семей.
В городском бюджете на льготный проезд в пригородном и городском общественном транспорте предусмотрено более 111 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Электронный проездной можно купить в одном из центров обслуживания карт. Они находятся по адресам:
- улица Ставропольская, 318;
- улица Полины Осипенко, 143;
- улица Каляева, 21;
- улица Выставочная, 6;
- улица Пашковская, 83.
Пополнить проездной можно также в этих центрах или в пунктах продаж, расположенных по адресам:
- пересечение улиц Гоголя и Коммунаров (остановка «Кооперативный рынок»);
- перекресток улиц Горького и Коммунаров;
- перекресток улиц Павлова и Ставропольской;
- перекресток улиц Стасова и Ставропольской — на трамвайной и троллейбусной остановках;
- перекресток улиц Мира и Коммунаров;
- оставнока «проспект Чекистов»;
- перекресток улиц Северной и Коммунаров;
- перекресток улиц Садовой и Северной;
- перекресток улиц Уральской и Тюляева;
- улица Герцена (остановка «Бальнеолечебница»);
- перекресток улиц Сормовской и Первомайской;
- перекресток улиц Зиповской и Московской;
- остановка «Троллейбусное депо № 1»;
- троллейбусная остановка «Центральный колхозный рынок»;
- трамвайная остановка «ДК ЗИП»;
- троллейбусная остановка «Трудовой Славы»;
- троллейбусная остановка «Микрохирургия глаза»;
- трамвайная остановка «ТЭЦ».
Как сообщали Юга.ру, 12 декабря Евгений Первышов анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте в 2019 году.
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