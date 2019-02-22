В Краснодаре на 23 февраля объявили штормовое предупреждение
Краснодарский край Маша Волобуева
В Краснодаре днем 22 и в течение суток 23 февраля ожидается ухудшение погоды
По данным городской администрации, прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег.
Как сообщали Юга.ру, 20 февраля в администрации Краснодара провели заседание оперативного штаба, на котором обсудили подготовку коммунальной техники (погрузчиков, самосвалов, снегоуборочных машин) к очистке дорог и тротуаров на случай непогоды.
Ночью 23 и 24 февраля прогнозируют похолодание до -6 °С, днем будет -1...+3 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 18 м/с.
В горах Сочи с 20 по 23 февраля возможно возникновение ЧС из-за угрозы схода лавин.
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