В Краснодаре на 23 февраля объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 22 и в течение суток 23 февраля ожидается ухудшение погоды

По данным городской администрации, прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег.

Как сообщали Юга.ру, 20 февраля в администрации Краснодара провели заседание оперативного штаба, на котором обсудили подготовку коммунальной техники (погрузчиков, самосвалов, снегоуборочных машин) к очистке дорог и тротуаров на случай непогоды.

Ночью 23 и 24 февраля прогнозируют похолодание до -6 °С, днем будет -1...+3 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 18 м/с.

В горах Сочи с 20 по 23 февраля возможно возникновение ЧС из-за угрозы схода лавин.

Краснодар Погода
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