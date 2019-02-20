Жителей Сочи предупредили о возможных ЧС из-за схода лавин
Краснодарский край Маша Томилина
В Сочи с 20 по 23 февраля прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных лавин
В горах на отметках выше 1 тыс. метров над уровнем моря сохранится слабая лавинная опасность, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Спасатели просят быть бдительными, принять необходимые меры предосторожности и воздержаться от выходов в горы.
Прошлой ночью в горах Сочи выпало 4-7 см снега, сообщается в инстаграме FunSochi.
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