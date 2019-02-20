Жителей Сочи предупредили о возможных ЧС из-за схода лавин

В Сочи с 20 по 23 февраля прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных лавин

В горах на отметках выше 1 тыс. метров над уровнем моря сохранится слабая лавинная опасность, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. Спасатели просят быть бдительными, принять необходимые меры предосторожности и воздержаться от выходов в горы. Прошлой ночью в горах Сочи выпало 4-7 см снега, сообщается в инстаграме FunSochi.