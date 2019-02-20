Жителей Сочи предупредили о возможных ЧС из-за схода лавин

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи с 20 по 23 февраля прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных лавин

Читайте также:

В горах на отметках выше 1 тыс. метров над уровнем моря сохранится слабая лавинная опасность, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели просят быть бдительными, принять необходимые меры предосторожности и воздержаться от выходов в горы.

Прошлой ночью в горах Сочи выпало 4-7 см снега, сообщается в инстаграме FunSochi.

Безопасность Курорты и туризм Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин назвал сочинский «Сириус» созвездием талантов и пообещал открыть такие центры в регионах
Жителей Сочи предупредили о возможных ЧС из-за схода лавин
Путин призвал не накапливать миллионы тонн мусора и вывести города из зоны экологического бедствия
Путин предложил новые меры поддержки для семей с детьми
В Сочи врачи вылечили девушку с переломом шеи
В Сочи на фестивале резьбы по снегу собираются установить три рекорда России

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале