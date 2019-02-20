В Краснодаре прогнозируют похолодание и снегопад

С 20 февраля и до начала следующей недели в Краснодаре ожидается ухудшение погоды

По данным Краснодарского гидрометцентра, с вечера 20 февраля в краевой столице ожидаются дождь, мокрый снег и снег. На дорогах гололедица.

До выходных температура воздуха ночью может опускаться до -1 °С , днем потеплеет до 10 °С.

В ночные часы 23-24 февраля прогнозируют похолодание до -6 °С, днем будет -1...+3 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 18 м/с.

Власти города 20 февраля провели заседание оперативного штаба, на котором обсудили подготовку коммунальной техники (погрузчиков, самосвалов, снегоуборочных машин) к очистке дорог и тротуаров при наступлении непогоды, сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.