В Краснодаре до конца года ограничили движение на улице Петра Метальникова

Утром 24 ноября в Краснодаре частично ограничили движение на улице Петра Метальникова от Российской до Московской

На участке коллектора протяженностью 200 метров возобновили работы по строительству ливневого коллектора, для которых нужно разрыть землю и уложить новые пластиковые трубы. Затем специалисты восстановят асфальт. Работы планируется завершить к концу года, сообщили в департаменте строительства Краснодара.

На время проведения ремонта полностью закроют движение по улице Петра Метальникова в сторону Российской, однако можно будет подъехать к многоэтажкам, которые находятся на том участке. В начале зоны производства работ сделают разворот в сторону Московской. Движение от Российской в сторону Московской будет открыто.