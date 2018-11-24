В Краснодаре до конца года ограничили движение на улице Петра Метальникова
Утром 24 ноября в Краснодаре частично ограничили движение на улице Петра Метальникова от Российской до Московской
На участке коллектора протяженностью 200 метров возобновили работы по строительству ливневого коллектора, для которых нужно разрыть землю и уложить новые пластиковые трубы. Затем специалисты восстановят асфальт. Работы планируется завершить к концу года, сообщили в департаменте строительства Краснодара.
На время проведения ремонта полностью закроют движение по улице Петра Метальникова в сторону Российской, однако можно будет подъехать к многоэтажкам, которые находятся на том участке. В начале зоны производства работ сделают разворот в сторону Московской. Движение от Российской в сторону Московской будет открыто.
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Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Ягодина, Пригородной и другим. На прилегающих улицах установили временные дорожные знаки и информационные щиты. На месте будут дежурить сотрудники ГИБДД.
В пресс-службе администрации Краснодара предупредили, что на время ремонта изменятся схемы движения автобусов № 21 и 62. Машины пойдут в объезд от Московской по Петра Метальникова, Ростовскому шоссе, Ягодина, Российской и далее по маршрутам.
Как сообщали Юга.ру, строительство ливневого коллектора на Петра Метальникова возобновили в середине октября. Новая система водоотведения необходима для Музыкального микрорайона, а также улиц Петра Метальникова, Московской, Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской.
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