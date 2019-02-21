В Адыгее закрыли подпольный салон азартных игр

В Адыгее в феврале следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей республики, подозреваемых в незаконной организации игорного бизнеса

Следователи подозревают, что 37-летний и 43-летний мужчины в 2018 году создали салон азартных игр в одном из нежилых помещений хутора Северо-Восточные Сады. Там правоохранители изъяли 10 системных блоков, на жестких дисках которых было установлено программное обеспечение для азартных игр с денежным выигрышем.

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Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). Проводятся следственные и оперативные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, сообщила 21 февраля пресс-служба СУ СКР по Адыгее.