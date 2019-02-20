В Горячем Ключе оползень разрушил еще одну часть дороги

В Горячем Ключе обвалилась часть берега, разрушенного оползнем, который сошел в начале февраля

Как сообщали Юга.ру, 7 февраля в станице Бакинской после схода оползня обрушилась дорога. После этого глава Горячего Ключа Александр Кильганкин подписал постановление о введении режима ЧС.

«В прошлый раз (7 февраля) из-за оползня в дороге образовалась трещина. Сейчас участок до нее обвалился. Выездная комиссия предложила мужчине, чей дом находится ближе всего к реке, подписать документы о переселении. Он отказался», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Сейчас специалисты проводят все необходимые геологические работы. Рассматривается вопрос берегоукрепления. В районе сохраняется режим ЧС.

Для местных жителей организовали объезд аварийного участка.