Среднюю ставку по ипотеке в России хотят снизить до 8,9%

Правительство запланировало понизить средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту

Речь идет о средней ставке по ипотеке, заложенной в нацпроект «Жилье и городская среда». В 2019 году ставка может понизиться до 8,9%, к 2021 году возможно понижение до 8,5%, к 2024 году — до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить в два раза — до 2,26 млн рублей, сообщил «Интерфакс»..

Глава Минстроя Владимир Якушев ранее объяснил, что ставку ипотеки, заложенная в национальный проект «Жилье и городская среда», скорректируют в связи с изменением ключевой ставки. «Мы уже можем сказать, что стартовые показатели нашего национального проекта не совпадают, потому что процент ипотеки, на который мы должны были выйти к 1 января 2019 года, и то, что мы имеем сейчас, уже не совпадает в связи с тем, что ключевая ставка изменилась. Эти количественные показатели требуют изменения», — уточнил министр.

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Национальный проект «Жилье и городская среда» рассчитан на шесть лет. Он включает развитие жилищного строительства, ипотечного кредитования, создание комфортной городской среды и расселение аварийного фонда.