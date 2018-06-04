В России маткапитал разрешили использовать на погашение кредитов, взятых в любое время
В России материнский капитал разрешили тратить на погашение любых кредитов вне зависимости от срока, когда они были взяты
Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Согласно документу, граждане смогут направлять маткапитал на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, вне зависимости от даты, когда он был взят. Ранее было запрещено погашать долги, обязательства по которым возникли у граждан до возникновения права на получение материнского капитала.
В постановлении уточняется, что принятое решение устраняет правовую неопределенность в вопросе использования материнского капитала для улучшения жилищных условий и расширяет возможности граждан для такого использования этих средств, сообщает пресс-служба правительства.
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