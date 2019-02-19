С членов банды Цапка хотят взыскать 100 млн рублей в пользу пострадавших

Судебные приставы намерены взыскать с членов банды Сергея Цапка 100 млн рублей в пользу пострадавших

В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что деньги хотят взыскать с Андрея Быкова, Владимира Алексеева, Вячеслава Рябцева. Каждому из семи пострадавших планируют выплатить по 14,2 млн рублей.

У Рябцева арестовали жилой дом стоимостью 1,3 млн рублей. Сейчас он находится на торгах. Со счетов Алексеева и Быкова взыскали 13,1 тыс. и 67,1 тыс. рублей соответственно. Другое имущество, принадлежащее должникам не нашли. Приставы также намерены взыскать зарплату осужденных членов банды в колонии. Остаток задолженности Рябцева, Алексеева и Быкова, которая подлежит взысканию, составляет 99 млн рублей.