С членов банды Цапка хотят взыскать 100 млн рублей в пользу пострадавших
Судебные приставы намерены взыскать с членов банды Сергея Цапка 100 млн рублей в пользу пострадавших
В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что деньги хотят взыскать с Андрея Быкова, Владимира Алексеева, Вячеслава Рябцева. Каждому из семи пострадавших планируют выплатить по 14,2 млн рублей.
У Рябцева арестовали жилой дом стоимостью 1,3 млн рублей. Сейчас он находится на торгах. Со счетов Алексеева и Быкова взыскали 13,1 тыс. и 67,1 тыс. рублей соответственно. Другое имущество, принадлежащее должникам не нашли. Приставы также намерены взыскать зарплату осужденных членов банды в колонии. Остаток задолженности Рябцева, Алексеева и Быкова, которая подлежит взысканию, составляет 99 млн рублей.
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Как сообщали Юга.ру, с Надежды Цапок в декабре 2017 года взыскали 150 млн рублей в качестве компенсации пострадавшим.
Напомним, в 2010 году в станице Кущевской в доме фермера Сервера Аметова нашли тела 12 человек. По подозрению в организации убийств задержали Сергея Цапка и еще более десяти человек, причастных к преступлению.
В 2013 году Краснодарский краевой суд вынес приговор участникам банды за убийство 19 человек. В 2014 году Сергей Цапок скончался в СИЗО.
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