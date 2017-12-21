На Кубани с Надежды Цапок взыскали 150 млн рублей

В Краснодаре вступило в силу решение о компенсации пострадавшим от банды Сергея Цапка

Со счета матери Сергея Цапка Надежды спишут 150 млн рублей, деньги перечислят семьям, чьи родственники погибли от рук бандитов. Женщина отбывает наказание в колонии за мошенничество, сообщает «Коммерсантъ».

Муж Надежды Виктор Цапок обжаловал решение суда первой инстанции о взыскании средств со счета его жены. Он заявлял, что следствие не доказало, что деньги на счету Надежды Цапок принадлежали бандитам.

«Средства принадлежали моей жене — и никому больше»,— сказал Виктор Цапок.

Представители ФССП и потерпевших сослались на приговор членам банды Сергея Цапка, который вынесли в ноябре 2013 года. Он оставил в силе арест счетов Надежды Цапок. Суд подтвердил, что средства были добыты преступным путем и их надо направить потерпевшим.