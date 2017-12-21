На Кубани с Надежды Цапок взыскали 150 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре вступило в силу решение о компенсации пострадавшим от банды Сергея Цапка

Со счета матери Сергея Цапка Надежды спишут 150 млн рублей, деньги перечислят семьям, чьи родственники погибли от рук бандитов. Женщина отбывает наказание в колонии за мошенничество, сообщает «Коммерсантъ».

Муж Надежды Виктор Цапок обжаловал решение суда первой инстанции о взыскании средств со счета его жены. Он заявлял, что следствие не доказало, что деньги на счету Надежды Цапок принадлежали бандитам.

«Средства принадлежали моей жене — и никому больше»,— сказал Виктор Цапок.

Представители ФССП и потерпевших сослались на приговор членам банды Сергея Цапка, который вынесли в ноябре 2013 года. Он оставил в силе арест счетов Надежды Цапок. Суд подтвердил, что средства были добыты преступным путем и их надо направить потерпевшим.

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Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2015 года Кущевский районный суд солидарно взыскал с осужденных участников банды 100 млн рублей и еще 153 млн рублей с имущества, которое находилось в распоряжении супруги Сергея Анжелы-Марии Цапок.

Краснодар Суд

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