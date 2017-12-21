На Кубани с Надежды Цапок взыскали 150 млн рублей
В Краснодаре вступило в силу решение о компенсации пострадавшим от банды Сергея Цапка
Со счета матери Сергея Цапка Надежды спишут 150 млн рублей, деньги перечислят семьям, чьи родственники погибли от рук бандитов. Женщина отбывает наказание в колонии за мошенничество, сообщает «Коммерсантъ».
Муж Надежды Виктор Цапок обжаловал решение суда первой инстанции о взыскании средств со счета его жены. Он заявлял, что следствие не доказало, что деньги на счету Надежды Цапок принадлежали бандитам.
«Средства принадлежали моей жене — и никому больше»,— сказал Виктор Цапок.
Представители ФССП и потерпевших сослались на приговор членам банды Сергея Цапка, который вынесли в ноябре 2013 года. Он оставил в силе арест счетов Надежды Цапок. Суд подтвердил, что средства были добыты преступным путем и их надо направить потерпевшим.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2015 года Кущевский районный суд солидарно взыскал с осужденных участников банды 100 млн рублей и еще 153 млн рублей с имущества, которое находилось в распоряжении супруги Сергея Анжелы-Марии Цапок.
Смотрите также:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.