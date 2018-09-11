Правительство предложило запретить военным размещать в интернете личную информацию

Вся Россия

Распечатать

Российским военнослужащим планируют запретить размещение информации о себе, службе и сослуживцах

Правительство подготовило законопроект, который вносит поправки в закон «О статусе военнослужащих». Его внесли на рассмотрение Госдумы.

Военнослужащие не смогут выкладывать в интернет и СМИ «фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации».

В пояснительной записке сказано, что нарушителям грозит дисциплинарная ответственность. Военных-контрактников могут даже уволить со службы. Такие меры необходимы из-за спецоперации в Сирии, сообщает «Медуза».

Закон Законодательство Законопроекты Интернет Спецслужбы
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи из горящего автобуса эвакуировали 12 человек
Украинская полиция заподозрила Россию в умышленном выбросе вредных веществ в Крыму
В Краснодаре за драку осудили лесоруба и защитницу леса. Мужчина заявил о побоях почти через месяц после женщины
Краевой штаб по развитию «Солнечного острова» в Краснодаре проверит законность строений на территории парка
В Новороссийске нашли тело мужчины в автомобиле на парковке
СКР проводит проверку из-за посадки в Симферополе самолета с неисправным шасси

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале