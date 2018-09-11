Правительство предложило запретить военным размещать в интернете личную информацию

Российским военнослужащим планируют запретить размещение информации о себе, службе и сослуживцах

Правительство подготовило законопроект, который вносит поправки в закон «О статусе военнослужащих». Его внесли на рассмотрение Госдумы.

Военнослужащие не смогут выкладывать в интернет и СМИ «фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации».

В пояснительной записке сказано, что нарушителям грозит дисциплинарная ответственность. Военных-контрактников могут даже уволить со службы. Такие меры необходимы из-за спецоперации в Сирии, сообщает «Медуза».