Правительство предложило запретить военным размещать в интернете личную информацию
Вся Россия Валерия Дульская
Российским военнослужащим планируют запретить размещение информации о себе, службе и сослуживцах
Правительство подготовило законопроект, который вносит поправки в закон «О статусе военнослужащих». Его внесли на рассмотрение Госдумы.
Военнослужащие не смогут выкладывать в интернет и СМИ «фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации».
В пояснительной записке сказано, что нарушителям грозит дисциплинарная ответственность. Военных-контрактников могут даже уволить со службы. Такие меры необходимы из-за спецоперации в Сирии, сообщает «Медуза».
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