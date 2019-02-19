Замначальника полиции из Ставрополя организовал притон с проститутками и получал 1 млн рублей в месяц
В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против заместителя начальника полиции, который организовал преступное сообщество по организации занятия проституцией
По данным следствия, в 2015 году замначальника управления — начальник отдела № 1 управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю создал преступное сообщество по организации для занятия проституцией. Каждый месяц мужчина получал долю дохода от притона — 1 млн рублей.
Всего вместе с организатором в преступное сообщество входили 22 человека. Они привозили девушек, принимали звонки, контролировали финансы.
Против замначальника управления и бывшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела № 3 управления уголовного розыска краевого ГУ МВД России возбудили дело по ч. 4 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ (Подстрекательство к организации занятием проституцией).
Против замначальника управления расследуют еще одно дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Бывший оперуполномоченный и еще 20 жителей края стали фигурантами дела по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе).
Для всех фигурантов уже избрали меры пресечения, в том числе заключение под стражу и домашний арест. Расследование продолжается, сообщили 19 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что по факту провели служебную проверку. Двух сотрудников полиции уволили. Ряд должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре осудили сотрудника Росгвардии и его сообщников за принуждение девушек к проституции.
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