Замначальника полиции из Ставрополя организовал притон с проститутками и получал 1 млн рублей в месяц

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против заместителя начальника полиции, который организовал преступное сообщество по организации занятия проституцией

По данным следствия, в 2015 году замначальника управления — начальник отдела № 1 управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю создал преступное сообщество по организации для занятия проституцией. Каждый месяц мужчина получал долю дохода от притона — 1 млн рублей.

Всего вместе с организатором в преступное сообщество входили 22 человека. Они привозили девушек, принимали звонки, контролировали финансы.

Против замначальника управления и бывшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела № 3 управления уголовного розыска краевого ГУ МВД России возбудили дело по ч. 4 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ (Подстрекательство к организации занятием проституцией).

Против замначальника управления расследуют еще одно дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Бывший оперуполномоченный и еще 20 жителей края стали фигурантами дела по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе).