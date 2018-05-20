В Северной Осетии закрыли сауну, оказывающую интимные услуги

В Северной Осетии правоохранители пресекли деятельность сауны, в которой девушки оказывали интимные услуги

Оздоровительный комплекс-сауна был расположен о Владикавказе на территории бывшего лампового завода. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку помещения. В результате полицейские выявили факт организации притона для занятия проституцией, владелицей которого явилась 51-летняя жительница Владикавказа.

Установлено, что в притоне работали женщины от 18 до 50 лет. По факту собрали материал для возбуждения уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия — Алания.