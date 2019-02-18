Кубанцы смогут увидеть суперлуние

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае в ночь с 19 на 20 февраля можно будет наблюдать суперлуние

Об этом порталу Юга.ру сообщил руководитель центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения РГО, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

«Это очередное полнолуние. Луна максимально приблизится к Земле — расстояние составит 358 тыс. км. Она взойдет в 16:22. В это время жители Кубани смогут увидеть ее более яркой, чем обычно. Она будет оранжевого цвета, ближе к красному», — пояснил ученый.

Он добавил, что Луна зайдет 20 февраля в 6:00.

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По прогнозам метеорологов, в ночь 20 февраля на Кубани будет малооблачно, местами возможны небольшие осадки. В Краснодаре ожидается ясная погода. Ночью столбики термометров опустятся до -2 °С.

Как сообщали Юга.ру, 30 января в Краснодарском крае в районе Новороссийска упал метеорит, но ученые не хотят его искать.

Космос
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