Солнечная система перестала быть уникальной по числу планет — NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило об обнаружении восьмой планеты у звезды Kepler-90

Система Kepler-90 находится на расстоянии 2545 световых лет от Солнечной системы. Звезда относится к классу G и является более горячей, чем Солнце. Открытие восьмой планеты было сделано с применением разработанной Google системы искусственного интеллекта, анализировавшей полученные космическим телескопом Kepler данные, сообщает NASA .

Таким образом, Солнечная система перестала быть единственной системой с восемью открытыми планетами.

Новая планета Kepler-90i представляет собой горячую скалистую планету, обращающуюся вокруг своей звезды с периодом 14,4 дня. Планета расположена очень близко к звезде.

Ранее не замеченный слабый транзитный сигнал от нее удалось обнаружить в архиве Kepler благодаря искусственной нейронной сети.