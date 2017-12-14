Солнечная система перестала быть уникальной по числу планет — NASA

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  • Черное море из космоса © Фото с сайта nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило об обнаружении восьмой планеты у звезды Kepler-90

Таким образом, Солнечная система перестала быть единственной системой с восемью открытыми планетами.

Система Kepler-90 находится на расстоянии 2545 световых лет от Солнечной системы. Звезда относится к классу G и является более горячей, чем Солнце. Открытие восьмой планеты было сделано с применением разработанной Google системы искусственного интеллекта, анализировавшей полученные космическим телескопом Kepler данные, сообщает NASA.

  • Система Kepler-90

Новая планета Kepler-90i представляет собой горячую скалистую планету, обращающуюся вокруг своей звезды с периодом 14,4 дня. Планета расположена очень близко к звезде. 

Ранее не замеченный слабый транзитный сигнал от нее удалось обнаружить в архиве Kepler благодаря искусственной нейронной сети.

Орбитальный телескоп Kepler был выведен на орбиту в марте 2009 года. С его помощью было открыто 2337 экзопланет у различных звезд и 4496 предполагаемых экзопланет.

Космос Наука
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