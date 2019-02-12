В Краснодарском крае упал метеорит, но ученые не хотят его искать

Ученые определили место падения и размер метеорита, упавшего в Краснодарском крае 30 января

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов рассказал, что по оценке канадских специалистов, вес метеорита не превышает 100-150 граммов. Если это метеорит из железа, то его размер не превысит 5-7 см, а если каменный — немного больше.

«Обширная территория, где он мог упасть, — несколько десятков километров. Мог упасть и в море. При таких размерах — это [все равно], что искать иголку в стоге сена», — сказал Иванов.

Ученый добавил, что метеорит пролетал над Кубанью 30 января около 18:48. Небесное тело успели запечатлеть молодой человек из Анапы и любитель астрономии из Северского района. Они предоставили фото и видео ученым, на основании этих данных и сделали расчеты, сообщает ТАСС.