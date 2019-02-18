В начале недели на Кубани прогнозируют мокрый снег и ветер до 20 м/с

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 18 по 20 февраля

В Краснодаре в первый день рабочей недели ожидается слабый дождь. Днем термометры покажут 4-6 °С, ветер 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с.

На Черноморском побережье 18 февраля обещают временами дожди, днем столбики термометров поднимутся до 4-9 °С, на юге потеплеет до 11 °С. Ветер 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник на Кубани прогнозируют дождь, мокрый снег с налипанием. Дневные температуры — 2-7 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с.

В крае вечером 18 февраля прогнозируют мокрый снег, 19 и 20 февраля осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -2...-7 °С, местами до -9 °С. Днем 19 февраля воздух прогреется до -1...+4 °С, 20 февраля — до 3-8 °С. Ветер 4-9 м/с, в отдельных пунктах порывы усилятся до 15 м/с.

На побережье Черного моря во вторник и среду возможен дождь. Ночью 19 февраля температура будет до -3...2 °С, днем — до 2-7 °С. На следующие сутки ночью ожидается -1...+4 °С, днем воздух прогреется до 5-10 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. В районе Новороссийска будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 12-17 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Краснодаре 19 и 20 февраля будет ясная погода. Ночью похолодает до -3...-4 °С, во вторник днем прогнозируют около 2 °С, в среду потеплеет до 7 °С. Ветер 2-3 м/с.