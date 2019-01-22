Житель Сочи искал свой квадрокоптер и упал в горную реку

Краснодарский край

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В горах Сочи 21 января спасатели помогли 22-летнему местному жителю перебраться через реку

Молодой человек искал свой квадрокоптер, поскользнулся и упал в реку. Он выбрался на противоположный берег реки, не смог вернуться из-за сильного течения горной реки и вызвал спасателей.

Специалисты с помощью альпинистского снаряжения помогли молодому человеку переправиться через реку и доставили его к дому, который находится в Красной Поляне. От медпомощи он отказался, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как сообщали Юга.ру, в начле января в Геленджике спасатели сняли с крыши тонущей машины четырех человек.

Кубань-СПАС Сочи
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