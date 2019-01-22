Житель Сочи искал свой квадрокоптер и упал в горную реку

В горах Сочи 21 января спасатели помогли 22-летнему местному жителю перебраться через реку

Молодой человек искал свой квадрокоптер, поскользнулся и упал в реку. Он выбрался на противоположный берег реки, не смог вернуться из-за сильного течения горной реки и вызвал спасателей.

Специалисты с помощью альпинистского снаряжения помогли молодому человеку переправиться через реку и доставили его к дому, который находится в Красной Поляне. От медпомощи он отказался, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».