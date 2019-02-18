В Краснодаре врачи восстановили глотку женщины из кожи руки

Министерство здравоохранения Краснодарского края 18 февраля сообщило, что кубанские врачи восстановили глотку женщины из тканей руки

В Краевую больницу № 1 обратилась 40-летняя женщина. У нее нашли злокачественную опухоль глотки (левой небной миндалины). Женщина сильно похудела, а химиолучевое лечение не помогло бы.

Обычной операции было недостаточно: пришлось бы полностью удалять новообразование с большой областью вокруг него. В этом случае женщина не смогла бы нормально есть и говорить. Тогда хирурги провели реконструктивную операцию, которая длилась шесть часов.

Врачи удалили опухоль, затем восстановили целостность глотки трансплантатом, который взяли из левой руки женщины. Это был небольшой фрагмент кожи с фасцией (оболочкой, покрывающей мышцы и сухожилия) предплечья. После этого хирурги соединили сосуды кожи руки с сосудами шеи.

Пациентка быстро восстановилась, сообщила пресс-служба минздрава Краснодарского края.