Кубанские врачи вылечили пациента от редкой патологии сосудов на стопе

В Краснодаре врачи провели редкую операцию по удалению патологии сосудов на стопе пациента

Мужчину доставили в травматологическое отделение БСМП Краснодара. Пациент почти 10 лет лечил плоскостопие и находился под наблюдением врачей, однако в последнее время начал хромать и практически полностью потерял чувствительность ноги.

Пациенту сделали рентген и обнаружили, что в своде стопы у него появилось сосудистое образование, которое вызывает боль.

Операция длилась почти четыре часа. При надрезе на оперируемом участке врачи нашли паталогию сосудов и варикозное расширение вен.

Через неделю мужчину выписали, сообщила 5 февраля пресс-служба минздрава Краснодарского края.