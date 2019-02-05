Кубанские врачи вылечили пациента от редкой патологии сосудов на стопе

Краснодарский край

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В Краснодаре врачи провели редкую операцию по удалению патологии сосудов на стопе пациента

Мужчину доставили в травматологическое отделение БСМП Краснодара. Пациент почти 10 лет лечил плоскостопие и находился под наблюдением врачей, однако в последнее время начал хромать и практически полностью потерял чувствительность ноги.

Пациенту сделали рентген и обнаружили, что в своде стопы у него появилось сосудистое образование, которое вызывает боль.

Операция длилась почти четыре часа. При надрезе на оперируемом участке врачи нашли паталогию сосудов и варикозное расширение вен.

Через неделю мужчину выписали, сообщила 5 февраля пресс-служба минздрава Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в июле 2018 года на Кубани врачи удалили у мужчины опухоль размером с арбуз. В декабре того же года хирурги успешно провели операцию по удалению семикилограммовой опухоли у 50-летней женщины.

Здравоохранение Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ
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