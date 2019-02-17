В Краснодаре в районе Ростовского шоссе отремонтировали улицу Автомобильную

В Краснодаре к 15 февраля отремонтировали улицу Автомобильную, расположенную между Московской и Ростовским шоссе

Длина отремонтированного участка составила 360 м, ширина проезжей части — 8 метров.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что дорогой пользовались, в основном, коммерческие предприятия. Их техника и разбила дорогу. Власти и руководители предприятий договорились восстановить проезжую часть вместе.

Во время ремонта построили водоотводный канал с прудом-накопителем. Отмечается, что это позволит осушить улицу, на которой ранее скапливалась вода. Дорогу засыпали гравием и покрыли асфальтобетоном. К проезжей части сделали подсыпку, чтобы вода стекала в водоотводной канал.

Ремонт провели с 28 января 15 февраля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.