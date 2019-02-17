Apple хочет создать складной и гибкий iPhone

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Компания Apple подала патент на устройство с гибким дисплеем

На сайте о технике и технологиях ITZine.ru сообщается, что Apple изучает возможность создания гибкого и складного смартфона. Патент предполагает разработку телефона в стиле «раскладушки» с одним дисплеем.

Отмечается, что новая технология позволит складывать устройство в обе стороны — внутрь и наружу. Дисплей сможет изгибаться. В патенте также уточняется, что в новых устройствах будут использовать OLED-экраны (более яркие, чем LCD-дисплей).

На сайте сообщает, что по расчетам аналитиков, Apple может выпустить новый телефон к 2020 году.

Как сообщали Юга.ру, компания Apple готовит к выпуску в 2019 году новые версии моделей iPhone XS, XS Max и XR. В конце января появилась информация о том, что в 2020 году выйдет новый iPhone с лазерной 3D-камерой. 

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